Buongiorno sale la preoccupazione in casa Napoli | c’è una preoccupazione sull’infortunio

Alessandro Buongiorno, difensore della SSC Napoli, si è visto costretto a uscire anzitempo dalla sfida contro il Pisa di lunedì sera: cresce l’ansia per le sue condizioni. Archiviata la vittoria contro il Pisa di lunedì sera, in casa Napoli ora le attenzioni sono tutte per lo scontro diretto contro il Milan. Un incrocio d’alta classifica che, seppur si è sostanzialmente all’inizio di una stagione molto lunga, potrebbe dare i primissimi indirizzi a una lotta per lo Scudetto che potrebbe essere potenzialmente aperta a più compagini, Napoli compreso. Insomma, una sfida da non fallire, pur tenendo presente quelle che sono tutte le difficoltà del caso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

