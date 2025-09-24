Buongiorno fuori un mese | lesione di basso grado all’adduttore sinistro è recidivo

Arriva il responso sull’infortunio di Alessandro Buongiorno. Lo comunica direttamente il Napoli con un comunicato apparso sul sito ufficiale azzurro. Non buone notizie per Antonio Conte e i tifosi che dovranno fare a meno del giocatore nelle prossime gare. Dovrebbe stare fuori un mese. Salterà Milan, Sporting, Genoa. Bisogna vedere se riuscirà a rientrare dopo la sosta contro il Torino. È recidivo, quindi vuol dire che ha una fragilità. Si era fermato per una tendinopatia agli adduttori lo scorso aprile. Poi, dopo il ritorno in campo, aveva subito una lesione sempre agli adduttori. Sempre per problemi agli adduttori, quest’estate ha subito un’operazione all’inguine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leao ci sarà col Napoli? Le parole del vice di Allegri; Buongiorno, l’esito degli esami: lesione alla coscia sinistra. Come sta e quante partite salta; A rubare la scena sono le figure più disastrose del calcio italiano: il Var e l’arbitro. Al Pisa viene assegnato l’unico rigore che non c’è. Di Nello Mascia.

buongiorno fuori mese lesioneBuongiorno, l’esito degli esami: lesione alla coscia sinistra. Come sta e quante partite salta - Questo il comunicato del Napoli: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore ... Come scrive corrieredellosport.it

buongiorno fuori mese lesioneInfortunio Buongiorno, l’esito degli esami: c’è lesione. Ultimissime - Ultimissime sulle condizioni del difensore dopo il problema accusato con il Pisa L’attesa è finita, il verdetto è arrivato. Riporta calcionews24.com

