Arriva il responso sull’infortunio di Alessandro Buongiorno. Lo comunica direttamente il Napoli con un comunicato apparso sul sito ufficiale azzurro. Non buone notizie per Antonio Conte e i tifosi che dovranno fare a meno del giocatore nelle prossime gare. Dovrebbe stare fuori un mese. Salterà Milan, Sporting, Genoa. Bisogna vedere se riuscirà a rientrare dopo la sosta contro il Torino. È recidivo, quindi vuol dire che ha una fragilità. Si era fermato per una tendinopatia agli adduttori lo scorso aprile. Poi, dopo il ritorno in campo, aveva subito una lesione sempre agli adduttori. Sempre per problemi agli adduttori, quest’estate ha subito un’operazione all’inguine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buongiorno fuori un mese: lesione di basso grado all’adduttore sinistro (è recidivo)

