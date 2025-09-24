Buongiorno col Napoli si è scoperto fragile | ha già saltato 17 partite su 42
Alessandro Buongiorno è tanto forte quanto fragile. Questo pomeriggio è arrivato il responso del suo ennesimo infortunio (rimediato lunedì sera contro il Pisa). L’esito degli esami a cui si è sottoposto “hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”. In pratica dovrà saltare Milan, Sporting Lisbona e Genoa. Si vedrà se potrà poi tornare disponibile dopo la sosta per il match contro il Torino. Quante partite saltate per il fragile Buongiorno. L’ex Torino è recidivo in quanto si era già fermato per una tendinopatia agli adduttori lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
