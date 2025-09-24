Buongiorno col Napoli si è scoperto fragile | ha già saltato 17 partite su 42

Ilnapolista.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Buongiorno è tanto forte quanto fragile. Questo pomeriggio è arrivato il responso del suo ennesimo infortunio (rimediato lunedì sera contro il Pisa). L’esito degli esami a cui si è sottoposto “hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”.  In pratica dovrà saltare Milan, Sporting Lisbona e Genoa. Si vedrà se potrà poi tornare disponibile dopo la sosta per il match contro il Torino. Quante partite saltate per il fragile Buongiorno. L’ex Torino è recidivo in quanto si era già fermato per una tendinopatia agli adduttori lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

buongiorno col napoli si 232 scoperto fragile ha gi224 saltato 17 partite su 42

© Ilnapolista.it - Buongiorno col Napoli si è scoperto fragile: ha già saltato 17 partite su 42

In questa notizia si parla di: buongiorno - napoli

Napoli a Dimaro: c’è l’annuncio ufficiale su Buongiorno e Gilmour

Napoli, ecco come stanno Buongiorno e Gilmour: l’annuncio di Conte

Napoli, Buongiorno e Olivera sono tornati ad allenarsi in campo

Napoli, Buongiorno: "A Parma ha pareggiato anche l'Inter. I nostri risultati una sorpresa" - Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, parla in questi termini a Radio CRC della prossima sfida di campionato che vedrà gli azzurri messi di fronte al Cagliari, con lo Scudetto che dista solo ... Scrive tuttomercatoweb.com

Napoli, Buongiorno: "Scudetto? Manca l'ultimo tassello, nessuno si sarebbe aspettato tutto questo" - Alessandro Buongiorno prepara la sfida che vale lo Scudetto per la squadra di Antonio Conte. Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Buongiorno Napoli 232 Scoperto