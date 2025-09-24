Buona la prima per Gasp in Europa League | Nizza-Roma 0-1

Nizza, 24 settembre 2025 – Buona la prima per la Roma di Gasperini anche in Europa League. I giallorossi, alla prima sfida della fase a campionato della competizione europea si impongono 2-1 a Nizza grazie ai gol dei difensori, Ndicka e Mancini e per la prima volta in stagione segna più di un gol in una gara. Non rovina la festa il rigore realizzato da Moffi nel finale. Per la sfida in Francia Gasperini deve fare a meno dello squalificato Ziolkowski, degli infortunati Dybala e Bailey nonchè di Baldanzi e Vasquez, fuori dalla lista Uefa. Gasp decide quattro cambi rispetto al derby vinto con la Lazio e concede spazio dal 1? a El Aynaoui, Tsimikas, El Shaarawy e Dovbyk, con Pellegrini che parte dalla panchina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it