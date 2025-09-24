Buona la prima | Avellino rimonta a Rieti e inizia la stagione col sorriso

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino Basket sbanca RSR Sebastiani Rieti con un successo prezioso e ricco di significati. I ragazzi di coach Maurizio Buscaglia si impongono 60-72 al termine di un match che li ha visti soffrire in avvio, ma crescere col passare dei minuti fino a dominare il finale. Partenza difficile per i lupi, subito sotto 17-5 sotto i colpi di Perry e Guariglia. Ma Avellino non molla: Jurkatamm e Grande firmano la rimonta, Mussini e Zerini colpiscono dall’arco e la squadra biancoverde chiude il primo tempo avanti 35-39. Nel terzo quarto i biancoverdi alzano i giri del motore: Dell’Agnello fa la voce grossa sotto canestro, Chandler e Lewis firmano punti pesanti, Mussini continua a trascinare l’attacco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it