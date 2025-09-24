Buon compleanno Alessia Merz M Pia di Savoia Claudio Martelli…

Buon compleanno Maria Pia di Savoia, Claudio Martelli, Alessia Merz, Corrado Stajano, Italo Zilioli, Oscar Farinetti, Denise Pardo, Marco Tardelli, Riccardo Illy, Oreste Pastorelli, Dorina Vaccaroni, Chiara Noschese, Paolo Cattaneo, Ginevra Elkann, Emanuele Padella, Elena Lana, Alberto Zorzi, Kevin Ceccon, Giorgia Gianetiempo, Alessia Russo. Oggi, 24 settembre, compiono gli anni: Corrado Stajano, giornalista, scrittore; Raffaele Farina, cardinale, arcivescovo; Maria Pia di Savoia; Rina Mascetti, attrice; Italo Zilioli, ex ciclista; Claudio Martelli, politico, giornalista, conduttore tv; Lorenzo Bosisio, ex ciclista; Roberto Escobar, critico cinema; Gianfranco Gambarelli, matematico; Daniele Giancane, poeta, pedagogista, scrittore; Calogero Sodano, politico, scrittore; Giuseppe Bongiorno, politico, avvocato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Alessia Merz, M. Pia di Savoia, Claudio Martelli…

In questa notizia si parla di: buon - compleanno

Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…

Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…

Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…

Buon compleanno Bruce #Springsteen, il Boss compie 76 anni - X Vai su X

TANTI AUGURI ALLA NOSTRA PRESIDENTE. LUCIANA DAMINI. BUON COMPLEANNO ? - facebook.com Vai su Facebook

Buon compleanno Alessia Merz: eccola a Non è la Rai; Auguri a… Francesca Barra, Alessia Merz, Ginevra Elkann e Marco Tardelli (e non solo); Chi è nato oggi 24 settembre: i compleanni glamour.

Alessia Merz si racconta: lo stalker e le molestie subite a 18 anni - Una carriera in rapida ascesa, quella di Alessia Merz, tra gli anni Novanta e Duemila, costellata di successi. ilrestodelcarlino.it scrive

chi si rivede!chi si rivede!Alessia Merz, a 50 anni racconta il suo amore per… chi non ti aspetti - Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ... Lo riporta oggi.it