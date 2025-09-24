Bully Chicken | il progetto che sfida il mercato italiano
. Un dialogo intenso con Stefano Di Nunzio sull’imprenditoria, il coraggio, i valori e il futuro di Bully Chicken, tra esperienze personali, cadute e rinascite, visioni autentiche e strategie innovative. Stefano, cosa ti dà più coraggio oggi, nel tuo mestiere da imprenditore? Hai un momento preciso che ti ha fatto capire “ok, ora faccio il salto”?. Il coraggio, come tutte le virtù umane, è un seme presente in ognuno che scaturisce quando si prova un fervente trasporto verso qualcosa che ancora non abbiamo conquistato ma che vorremmo raggiungere. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: bully - chicken
Dott. Di Nunzio Stefano. . Un altro sogno prende forma... Bully Chicken , inaugurazione sabato 20 settembre ore 18.08 ? - facebook.com Vai su Facebook
Bully Chicken: il progetto che sfida il mercato italiano.