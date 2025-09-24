Buffy non sarà un reboot | le dichiarazioni di Sarah Michelle Gellar
il ritorno di buffy: una nuova avventura senza reboot. Il mondo delle serie televisive si prepara a riabbracciare uno dei personaggi più iconici della storia della TV, Buffy Summers. Dopo anni di attesa, una nuova produzione sta per approdare sul piccolo schermo, promettendo di espandere l’universo originale senza cancellarne la memoria. La protagonista storica, interpretata ancora da Sarah Michelle Gellar, sarà affiancata da nuovi personaggi e ambientazioni che si collocano venticinque anni dopo gli eventi della serie originale. una narrazione che prosegue il percorso originale. la differenza tra reboot e continuazione ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
