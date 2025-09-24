Buffon ricorda i momenti con la Nazionale: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere della Juve su Lippi e non solo. Dal palco dell’evento di inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini di Viareggio, Gianluigi Buffon ha aperto l’album dei ricordi, regalando una profonda riflessione sulla sua carriera, sulle emozioni del Mondiale 2006 e sugli insegnamenti del suo grande maestro, Marcello Lippi. L’ex capitano della Juventus, oggi Capodelegazione della Nazionale, ha parlato a cuore aperto, come riportato da TMW. GIOVANE BUFFON OTTIMISTA – «Sono sempre stato in questo modo, è stato il filo conduttore della mia vita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon: «Ripenso spesso al mister Lippi, è stata una delle figure più iconiche della Nazionale. Questa è la magia che mi ha sempre guidato»