Budapest | Legittimato il terrorismo rosso

Il governo Orbán: «Criminali in galera». Per i dem vince lo «stato di diritto», come se Budapest fosse un regime. 🔗 Leggi su Laverita.info
Primo sì all’immunità di Ilaria Salis, decisivo il voto del Ppe e la Lega attacca: “Traditori”. Budapest: "Legittimato il terrorismo"
Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, ha risposto sui social a un post di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs che fino a pochi anni fa era incarcerata a Budapest. Kovacs ha scritto solo delle coordinate, senza commenti: rimandano al carcere di Mariano - facebook.com Vai su Facebook
