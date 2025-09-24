Buck Festival entra nel vivo | avviata oggi la 15ª edizione alla Fondazione Monti Uniti di Foggia

Foggiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita questa mattina, presso la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la quindicesima edizione del Buck Festival, manifestazione dedicata alla letteratura per ragazzi che ogni anno anima il capoluogo dauno. Il titolo scelto per questa edizione – “Generazione Buck” – suggerisce un’attenzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

'Aspettando Buck', il programma dell'anteprima del Festival di Letteratura per ragazzi di Foggia

