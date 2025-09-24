Buck Festival entra nel vivo | avviata oggi la 15ª edizione alla Fondazione Monti Uniti di Foggia
È partita questa mattina, presso la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la quindicesima edizione del Buck Festival, manifestazione dedicata alla letteratura per ragazzi che ogni anno anima il capoluogo dauno. Il titolo scelto per questa edizione – “Generazione Buck” – suggerisce un’attenzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
'Aspettando Buck', il programma dell'anteprima del Festival di Letteratura per ragazzi di Foggia
Ci siamo quasi! Domani presentiamo la 15ª edizione del Buck Festival di Letteratura per ragazzi Un momento speciale per scoprire in anteprima tutte le sorprese del Festival che farà vivere a bambini, ragazzi e famiglie giornate piene di storie, incontri e - facebook.com Vai su Facebook
