Bucchioni esalta Allegri | Vuole prendersi una rivincita contro chi l’ha criticato Ecco perchè è stato un flop quando è tornato alla Juve
Bucchioni, l’analisi del giornalista: il tecnico è tornato quello della prima Juventus, vuole dimostrare a chi lo ha criticato di essersi evoluto. Un uomo diverso, con una fame nuova e una voglia matta di prendersi una rivincita. Questa è la fotografia di Massimiliano Allegri scattata dal giornalista Enzo Bucchioni che, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà”, ha analizzato l’impatto del tecnico ex Juventus sulla sua nuova avventura al Milan. Secondo Bucchioni, il segreto del brillante avvio di stagione dei rossoneri è proprio nella metamorfosi del loro allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bucchioni - esalta
TMW - Enzo #Bucchioni: "Alla terza giornata il Milan ha dimostrato di essere già allegriano. Nella migliore accezione del termine. Cosa vuol dire? Che il Milan ha personalità, sa cosa deve fare in campo, difende da squadra e riparte negli spazi con velocità e fi - facebook.com Vai su Facebook
Bucchioni esalta Allegri: «Vuole prendersi una rivincita»; Bucchioni: Allegri si è evoluto. Difendere bene in undici, ma contrattaccare subito in tanti; Bucchioni esalta Vlahovic: Resta il vero bomber della Juventus, quest'anno può tornare quello di Firenze.
Bucchioni: "Milan la grande rivincita di Allegri. La Fiorentina non la capisco" - A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Come scrive m.tuttomercatoweb.com
Bucchioni: "Dove sono quelli che parlavano di un altro inutile dinosauro nel campionato italiano?" - Nel corso del suo editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni si è così espresso su Luka Modric: "Dove sono quelli che sorridevano parlando di Modric? Da milannews.it