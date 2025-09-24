Bucchioni esalta Allegri | Vuole prendersi una rivincita contro chi l’ha criticato Ecco perchè è stato un flop quando è tornato alla Juve

Juventusnews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bucchioni, l’analisi del giornalista: il tecnico è tornato quello della prima Juventus, vuole dimostrare a chi lo ha criticato di essersi evoluto. Un uomo diverso, con una fame nuova e una voglia matta di prendersi una rivincita. Questa è la fotografia di  Massimiliano Allegri  scattata dal giornalista  Enzo Bucchioni  che, intervenuto a  TMW Radio  durante la trasmissione “Maracanà”, ha analizzato l’impatto del tecnico ex  Juventus  sulla sua nuova avventura al  Milan. Secondo  Bucchioni, il segreto del brillante avvio di stagione dei rossoneri è proprio nella metamorfosi del loro allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

