Bruxelles salva Ilaria Salis Primo sì all’immunità Per un voto

Salva. Per il momento. E per un soffio. La conferma dell’immunità a Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, è passata per un voto: 13 deputati contro la revoca richiesta dal governo ungherese e 12 a favore. La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo si è espressa contro il parere contrario del relatore, l’eurodeputato spagnolo del Ppe Adrián Vázquez Lázara, che uscendo dalla sala ha parlato "un brutto e pericoloso precedente". Il voto è stato segreto. Ora spetta alla plenaria del 7 ottobre decidere se confermare l’indicazione della commissione e respingere la richiesta di revoca avanzata dal regime ungherese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

