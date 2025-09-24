Bruxelles chiede di rinviare di nuovo il regolamento contro la deforestazione Ecco cosa c’è dietro il nodo informatico

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinvio della legge anti-deforestazione è (quasi) servito e Bruxelles – che sulla carta dovrebbe essere in prima fila nella difesa delle foreste – dietro i discorsi lavora invece per rimandare di un bel po’ l’imposizione di vincoli alle importazioni di materie prime – dalla soia al caffè passando per il cacao – legate alla loro distruzione. La Commissione europea intende proporre all’Europarlamento e ai Paesi membri di rinviare di un altro anno l’entrata in vigore del regolamento contro la deforestazione importata. Non sarebbe bastato il primo rinvio dell’applicazione del testo chiesto e ottenuto in nome della semplificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bruxelles chiede di rinviare di nuovo il regolamento contro la deforestazione ecco cosa c8217232 dietro il nodo informatico

© Ilfattoquotidiano.it - Bruxelles chiede di rinviare (di nuovo) il regolamento contro la deforestazione. Ecco cosa c’è dietro il “nodo informatico”

In questa notizia si parla di: bruxelles - chiede

Unicredit-Bpm, Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano

Popillia japonica in Veneto, Borchia chiede a Bruxelles una «deroga immediata sui fitosanitari»

La legge Ue sulla deforestazione potrebbe slittare ancora. Bruxelles: «Problemi informatici». Il Wwf: «Imbarazzante»; Bruxelles proporrà di rinviare di un (altro) anno la legge sulla deforestazione. Questa volta per un problema tecnico; Ue, Fidanza-Fiocchi (FdI-ECR): Bene rinvio regolamento deforestazione, accolto impegno italiano.

bruxelles chiede rinviare nuovoBruxelles proporrà di rinviare di un (altro) anno la legge sulla deforestazione. Questa volta per un problema tecnico - Dopo la saga dello scorso anno conclusasi con il rinvio della legge e alleggerimenti per le aziende, la Commissione europea procrastina ancora. eunews.it scrive

bruxelles chiede rinviare nuovoLa legge Ue sulla deforestazione potrebbe slittare ancora. Bruxelles: «Problemi informatici». Il Wwf: «Imbarazzante» - Popolari e Socialisti di nuovo ai ferri corti su uno dei pilastri del Green Deal: i primi applaudono la nuova proposta di rinvio, i secondi vanno all'attacco di von der Leyen L'articolo La legge Ue su ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bruxelles Chiede Rinviare Nuovo