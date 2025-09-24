Bruxelles chiede di rinviare di nuovo il regolamento contro la deforestazione Ecco cosa c’è dietro il nodo informatico

Il rinvio della legge anti-deforestazione è (quasi) servito e Bruxelles – che sulla carta dovrebbe essere in prima fila nella difesa delle foreste – dietro i discorsi lavora invece per rimandare di un bel po’ l’imposizione di vincoli alle importazioni di materie prime – dalla soia al caffè passando per il cacao – legate alla loro distruzione. La Commissione europea intende proporre all’Europarlamento e ai Paesi membri di rinviare di un altro anno l’entrata in vigore del regolamento contro la deforestazione importata. Non sarebbe bastato il primo rinvio dell’applicazione del testo chiesto e ottenuto in nome della semplificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

