Bruxelles chiede di rinviare di nuovo il regolamento contro la deforestazione Ecco cosa c’è dietro il nodo informatico
Il rinvio della legge anti-deforestazione è (quasi) servito e Bruxelles – che sulla carta dovrebbe essere in prima fila nella difesa delle foreste – dietro i discorsi lavora invece per rimandare di un bel po’ l’imposizione di vincoli alle importazioni di materie prime – dalla soia al caffè passando per il cacao – legate alla loro distruzione. La Commissione europea intende proporre all’Europarlamento e ai Paesi membri di rinviare di un altro anno l’entrata in vigore del regolamento contro la deforestazione importata. Non sarebbe bastato il primo rinvio dell’applicazione del testo chiesto e ottenuto in nome della semplificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bruxelles - chiede
Unicredit-Bpm, Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano
Popillia japonica in Veneto, Borchia chiede a Bruxelles una «deroga immediata sui fitosanitari»
La Germania torna a chiede a Bruxelles una normativa più flessibile sull’ #idrogeno #hydrogen #renewables https://hydronews.it/la-germania-torna-a-chiede-a-bruxelles-una-normativa-piu-flessibile-sullidrogeno/… - X Vai su X
Alla vigilia del vertice di Bruxelles che deciderà il destino dell’auto Ue, la casa italo-francese vende lo stabilimento di Cento dove si realizzano motori e annuncia nuovi stop della produzione a Melfi e Cassino. Intanto l’ad Filosa chiede incentivi e flirta con Tru - facebook.com Vai su Facebook
La legge Ue sulla deforestazione potrebbe slittare ancora. Bruxelles: «Problemi informatici». Il Wwf: «Imbarazzante»; Bruxelles proporrà di rinviare di un (altro) anno la legge sulla deforestazione. Questa volta per un problema tecnico; Ue, Fidanza-Fiocchi (FdI-ECR): Bene rinvio regolamento deforestazione, accolto impegno italiano.
Bruxelles proporrà di rinviare di un (altro) anno la legge sulla deforestazione. Questa volta per un problema tecnico - Dopo la saga dello scorso anno conclusasi con il rinvio della legge e alleggerimenti per le aziende, la Commissione europea procrastina ancora. eunews.it scrive
La legge Ue sulla deforestazione potrebbe slittare ancora. Bruxelles: «Problemi informatici». Il Wwf: «Imbarazzante» - Popolari e Socialisti di nuovo ai ferri corti su uno dei pilastri del Green Deal: i primi applaudono la nuova proposta di rinvio, i secondi vanno all'attacco di von der Leyen L'articolo La legge Ue su ... Come scrive msn.com