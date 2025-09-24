Brutto incidente tra un tir ed un furgone in autostrada due feriti

Frosinonetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente verso le 17 sul tratto dell'autostrada del sole tra Ferentino e Colleferro. L'incidente tra un autocarro ed un furgone. Due i feriti trasportati in ospedale a Colleferro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiuggi e due ambulanze oltre che ai mezzi di soccorso di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brutto - incidente

Morto davanti alla fidanzata su Via dell’Amore: brutto incidente l’ultimo giorno di vacanza

“Ho questo dolore fisso che mi sfida ogni giorno ma io non mollo. Insieme andremo lontano”: Lorenzo Jovanotti ricorda il brutto incidente del 2023 e annuncia una data speciale

Brutto incidente tra auto e scooter, 29enne portato d'urgenza in ospedale

Brutto incidente tra un tir ed un furgone in autostrada, due feriti; Brutto incidente sulla Torino-Bardonecchia tra un furgone e un tir, strada chiusa; Incidente sulla A14, tir si ribalta e prende fuoco.

brutto incidente tir furgoneScontro tra tir e furgone, quattro feriti e traffico in tilt a Barbata - Foto - Sul luogo dell’incidente anche l’elisoccorso decollato da Brescia, i feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Bergamo con ferite lievi. Si legge su ecodibergamo.it

brutto incidente tir furgonePolignano, scontro tra un tir e un furgone: bloccata la Statale 16 - In direzione Bari la carreggiata è stata chiusa e il traffico deviato sulla complanare per permettere così la rimozione dei mezzi e il ripristino della ... Lo riporta bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Brutto Incidente Tir Furgone