Brutto incidente tra un tir ed un furgone in autostrada due feriti

Brutto incidente verso le 17 sul tratto dell'autostrada del sole tra Ferentino e Colleferro. L'incidente tra un autocarro ed un furgone. Due i feriti trasportati in ospedale a Colleferro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiuggi e due ambulanze oltre che ai mezzi di soccorso di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: brutto - incidente

