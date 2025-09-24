Brutta caduta in montagna | insegnante bresciana in fin di vita in ospedale
Sono gravissime le condizioni di Monica Ducoli, 54 anni, insegnante di lettere al Liceo Golgi di Breno: è in coma al Civile di Brescia, in pericolo di vita, per le conseguenze della brutta caduta in montagna avvenuta sabato scorso nella zona del Pian della Regina, sopra Cevo. Come riportato dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Brutta caduta in montagna: insegnante bresciana in fin di vita in ospedale