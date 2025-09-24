Brutta caduta in montagna | insegnante bresciana in fin di vita in ospedale

Bresciatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono gravissime le condizioni di Monica Ducoli, 54 anni, insegnante di lettere al Liceo Golgi di Breno: è in coma al Civile di Brescia, in pericolo di vita, per le conseguenze della brutta caduta in montagna avvenuta sabato scorso nella zona del Pian della Regina, sopra Cevo. Come riportato dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brutta - caduta

La famiglia reale inglese (ancora) contro Harry e Meghan: che brutta caduta di stile, ecco cosa è successo

Tour de France, brutta caduta per Filippo Ganna: l'azzurro costretto al ritiro

Biker vola giù per tre metri: soccorso in elicottero dopo la brutta caduta

?? Brutta caduta in montagna: insegnante bresciana in fin di vita in ospedale; Paura per un’alpinista di 25 anni sul Monte Penna, recupero spettacolare in elicottero / Video; Precipita in montagna e muore: la vittima è Giovanni Amistadi.

Cerca Video su questo argomento: Brutta Caduta Montagna Insegnante