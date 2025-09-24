Brignone | Il ginocchio non tornerà come prima I Giochi? potrei non farcela ma non smetterò

In un'intervista al Corriere della Sera la campionessa racconta la riabilitazione e i suoi obiettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brignone: "Il ginocchio non tornerà come prima. I Giochi? potrei non farcela, ma non smetterò"

In questa notizia si parla di: brignone - ginocchio

Federica Brignone, riuscita l’artroscopia al ginocchio: “Per velocizzare il recupero e migliorare il range articolare”

Federica Brignone: «L'infortunio mi ha lasciato danni permanenti al ginocchio. Ho paura di sentirmi a disagio quando rimetterò gli sci»

“Mi sono procurata un danno per la vita, il ginocchio non tornerà come prima. Olimpiadi? Non ho una risposta”: parla Federica Brignone

Brignone: «Il ginocchio non tornerà più come prima: l'infortunio mi ha creato un guaio per la vita. Sono pronta all'eventualità di non farcela» corriere.it/sport/25_sette… - X Vai su X

Salto con gli sci: la prima gara del Nordic Summer Festival, valida per il Grand Prix femminile, vede la campionessa del mondo superata nella serie decisiva dalla canadese, con Seto terza e Loutitt ai piedi del podio. Si teme un serio infortunio al ginocchio sini - facebook.com Vai su Facebook

“Mi sono procurata un danno per la vita, il ginocchio non tornerà come prima. Olimpiadi? Non ho una risposta”: parla Federica Brignone - La sciatrice azzurra è ferma dal 3 aprile scorso e dopo una doppia operazione la sua partecipazione a Milano- Secondo ilfattoquotidiano.it

Brignone: «Il ginocchio non tornerà più come prima: l'infortunio mi ha creato un guaio per la vita. Sono pronta all'eventualità di non farcela» - Cortina 2026: «Il momento peggiore quando ho capito che serviva il secondo intervento: non camminavo bene, non salivo ... Si legge su msn.com