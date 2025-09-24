Il panorama cinematografico dedicato alle reinterpretazioni del mito di Frankenstein si arricchisce con due produzioni molto diverse tra loro, entrambe ispirate al celebre romanzo di Mary Shelley. Con l’uscita imminente di nuovi trailer e dettagli sui progetti, si evidenziano le differenze stilistiche e narrative tra queste opere, che promettono di offrire approcci innovativi e distinti alla storia originale. le nuove interpretazioni di Frankenstein: un confronto tra stili e temi. il trailer di “the bride!”: una narrazione audace e moderna. Il primo teaser del film diretto da Maggie Gyllenhaal, intitolato “The Bride!”, presenta una visione completamente diversa rispetto alle versioni tradizionali della vicenda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Bride e frankenstein: confronto di stili iconici nel cinema