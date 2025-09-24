Bremer torna titolare in Juve Atalanta | nessun dubbio da parte di Tudor Dopo il riposo col Verona il brasiliano guiderà nuovamente la difesa Chi giocherà al suo fianco

Bremer tornerà titolare in Juve Atalanta: dopo il riposo col Verona, Igor Tudor lo schiererà di nuovo dal primo minuto al centro della difesa. Finito il riposo, torna il leader. Per il big match di sabato contro l’ Atalanta, la Juve ritrova il suo comandante difensivo: Gleison Bremer. Dopo il turno di riposo scientifico che lo ha visto in panchina a Verona, il centrale brasiliano si riprenderà il suo posto al centro della retroguardia di Igor Tudor. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Un rientro fondamentale. La scelta di lasciarlo a riposo nell’ultima trasferta è stata puramente strategica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer torna titolare in Juve Atalanta: nessun dubbio da parte di Tudor. Dopo il riposo col Verona, il brasiliano guiderà nuovamente la difesa. Chi giocherà al suo fianco

Juventus, Bremer torna in gruppo e si candida ad una maglia da titolare contro l'Atalanta - Buone notizie per Igor Tudor e per la Juventus in vista della prossima sfida di campionato contro l'Atalanta: Gleison Bremer ha lavorato regolarmente. tuttomercatoweb.com scrive

Juventus, Tudor e la gestione di Bremer: sarà titolare contro l'Atalanta? - Il difensore brasiliano ha osservato un turno di riposo a Verona, dove le immagini nel post partita avevano sollevato qualche preoccupazione: per lui, fortunatamente, nessun problema. Scrive ilbianconero.com