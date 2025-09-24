Brann una ’cooperativa’ del gol L’orgoglio di Bergen in campo

Sepe Poco meno di 300 mila anime in città, ma un tifo che, in oltre cento anni di storia, ha sempre aspirato al massimo, venendo il più delle volte delusa. Lo Sportsklubben Brann o più semplicemente Brann, è la squadra di Bergen, Norvegia o meglio "l’orgoglio di Bergen" come recita anche lo slogan ufficialmente che accompagna il team scandinavo. In bacheca tre campionati norvegesi e sette coppe nazionali con gli ultimi due trofei arrivati rispettivamente nel 2007 (vittoria del campionato) e nel 2023, con il successo proprio in Coppa di Norvegia. Solo qualche apparizione a livello europeo con i quarti di finale della stagione 19961997 in Coppa delle Coppe come miglior piazzamento continentale per i biancorossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

