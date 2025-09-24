Bper | Un aiuto alla crescita dell’economia

Bper è un partner storico di Fattore R, dal momento che l’istituto di credito è al fianco del Forum già da diversi anni e per di più anche per l’edizione 2025 del Forum dedicato all’ economia del territorio romagnolo si è confermato main partner, contribuendo in maniera significativa alla realizzazione di un evento che come sempre riesce a garantire interventi di esperti a livello internazionale, uniti alle riflessioni di chi quotidianamente opera nel territorio nell’ottica di tracciare le linee guida verso il futuro che ci sta aspettando. " Fattore R – si legge nella nota diffusa dall’istituto di credito - si fa portavoce degli stessi obiettivi e degli stessi valori della banca, dal momento che rappresenta sempre una preziosa occasione di ascolto, confronto e dibattito che coinvolge imprese, istituzioni, associazioni di categoria e lo stesso mondo del credito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

