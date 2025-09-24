Bovisio Masciago anziano di 89 anni cade in casa | soccorso dopo quattro giorni

Bovisio Masciago (Monza e Brianza), 24 settembre 2025 – Riverso a terra ormai da quattro giorni: la Polizia locale ha salvato un uomo di 89 anni residente in città. È stato trasportato all’ospedale, se la caverà. L’allarme. È una bella notizia quella che arriva nei giorni dell’emergenza cittadina. Provvidenziale è stata la chiamata dell’amministratore di sostegno d el bovisiano. Alla Polizia locale, nella mattinata di martedì, è stato segnalato che da alcuni giorni non si avevano notizie dell’anziano: nessuno lo aveva più visto in giro, non rispondeva al telefono. Non aveva neanche ritirato i pasti che vengono consegnati dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

