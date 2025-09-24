Bounty Star provato in anteprima | la tetra storia di Clem Cimitero

Combattimenti tra mech, una base da costruire pezzo dopo pezzo e una protagonista tormentata dalle sue colpe. Sono queste le premesse di Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem, un action con forti elementi gestionali che ci porta nel cuore del Red Expanse, una landa desolata e crudele dove la redenzione si paga a caro prezzo. Non è il classico gioco di mecha, dietro al metallo e alla polvere si nasconde una storia di dolore, sopravvivenza e ricerca di un nuovo senso alla vita. Un titolo che non tutti saranno pronti a scoprire, ma chi avrà il coraggio di farlo potrebbe trovare un’esperienza sorprendente. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Bounty Star, provato in anteprima: la tetra storia di Clem Cimitero

