Botte vestiti tagliati e ricatti sessuali | le accuse non reggono Assolta l’ex fidanzata

Lecceprima.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Botte quotidiane, suppellettili distrutti, abiti tagliati con le forbici e minacce di diffondere fotografie intime per ottenere denaro: è il drammatico scenario di violenza domestica oggetto del processo terminato oggi davanti alla prima sezione penale collegiale del Tribunale di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

