Botte vestiti tagliati e ricatti sessuali | le accuse non reggono Assolta l’ex fidanzata
LECCE - Botte quotidiane, suppellettili distrutti, abiti tagliati con le forbici e minacce di diffondere fotografie intime per ottenere denaro: è il drammatico scenario di violenza domestica oggetto del processo terminato oggi davanti alla prima sezione penale collegiale del Tribunale di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Botte, vestiti tagliati e ricatti sessuali: le accuse non reggono. Assolta l’ex fidanzata - Emesso il verdetto di primo grado nei riguardi di una donna finita al banco degli imputati per aver reso un inferno la vita dell’ex coniuge. Secondo lecceprima.it