Botte e minacce alla fidanzata | arrestato per stalking

Un 26enne di Santa Maria Capua Vetere è stato arrestato in differita con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. Ad intervenire, nella notte scorsa, sono stati i carabinieri della Stazione di San Prisco.Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, tossicodipendente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

