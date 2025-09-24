Botox liquido al debutto in Italia Sergio Marlino fra i primi tester
La medicina estetica italiana volta pagina con l’arrivo di RelabotulinumtoxinA, neuromodulatore liquido pronto all’uso. Tra i pionieri di questa innovazione figura il chirurgo Sergio Marlino, selezionato per testarne in anteprima efficacia e sicurezza. Il percorso intrapreso apre scenari importanti per chi desidera contrastare le rughe in modo preciso, rapido e sostenibile. Una svolta nella medicina . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: botox - liquido
