Borgosatollo | Il Borgo dei Balocchi

Domenica 28 settembre, dalle ore 14.30 alle 18.30, il piazzale di Via Leonardo da Vinci a Borgosatollo ospiterà la prima edizione de "Il Borgo dei Balocchi", un grande evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, promosso dall'Associazione Culturale Leonessa, dalla scuola dell'infanzia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

