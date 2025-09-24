Borgosatollo | Il Borgo dei Balocchi
Domenica 28 settembre, dalle ore 14.30 alle 18.30, il piazzale di Via Leonardo da Vinci a Borgosatollo ospiterà la prima edizione de "Il Borgo dei Balocchi", un grande evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, promosso dall'Associazione Culturale Leonessa, dalla scuola dell'infanzia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: borgosatollo - borgo
Il Borgo dei Balocchi! Per bambini da 0 a 12 anni Associazione Culturale Leonessa, in collaborazione con la scuola dell’infanzia Paola Di Rosa e tante realtà del territorio, con il patrocinio del Comune di Borgosatollo, propone: gonfiabili, animazione e mu - facebook.com Vai su Facebook
Borgosatollo: Il Borgo dei Balocchi; Borgosatollo: un nuovo nido per 60 bambini.
A Borgosatollo la prima edizione de “Il Borgo dei Balocchi” - 30, il piazzale di Via Leonardo da Vinci l'evento dedicato alle famiglie che permette anche di apprendere le manovre di disostruzione e rianimazione cardio- quibrescia.it scrive