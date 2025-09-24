Borgo San Gottardo Un mare di scoperte
Amata dai milanesi e dai turisti Corso San Gottardo è un luogo di negozi, locali frequentatissimi. Pochi, se non i residenti, sanno che è tra le vie con i cortili più suggestivi della città che venivano utilizzati per il deposito e per il trasporto di sabbia, sale, frutta, vini e, soprattutto, di latticini e formaggi, che arrivavano dalla Bassa Milanese e dall’Oltrepò Pavese. Oggi queste corti meneghine sono chiuse al pubblico. Elisabetta Invernici e Alberto Oliva di Galleria&Friends hanno ideato delle passeggiate. Appuntamento sabato ore 15.00 e 17.00 all’interno del Cortile Corso San Gottardo, 26. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Al via il progetto Fai fiorire borgo San Gottardo finanziato in crowdfunding civico del comune di Milano – Re2bit https://re2bit.com/2025/09/22/al-via-il-progetto-fai-fiorire-borgo-san-gottardo-finanziato-in-crowdfunding-civico-del-comune-di-milano/… - X Vai su X
"Fai fiorire Borgo San Gottardo - Meda": parte il programma di sviluppo sociale ed economico promosso dall’Associazione Borgo San Gottardo. La conferenza stampa e le prime iniziative su il SUD Milano #ilsudmilano #cortiliaperti #borgosangottardo #crowdf - facebook.com Vai su Facebook
Milano. Il progetto “Un Borgo in Città: facciamo fiorire San Gottardo-Meda”: prima iniziativa ‘Cortili aperti in San Gottardo’ - com) Milano, 22 settembre 2025 – L’Associazione Borgo San Gottardo annuncia che la campagna di crowdfunding civico dedicata al progetto “Un Borgo in Città: facciamo fiorire San Gottard ... Da mi-lorenteggio.com