borgo san gottardo un mare di scoperte

Amata dai milanesi e dai turisti Corso San Gottardo è un luogo di negozi, locali frequentatissimi. Pochi, se non i residenti, sanno che è tra le vie con i cortili più suggestivi della città che venivano utilizzati per il deposito e per il trasporto di sabbia, sale, frutta, vini e, soprattutto, di latticini e formaggi, che arrivavano dalla Bassa Milanese e dall’Oltrepò Pavese. Oggi queste corti meneghine sono chiuse al pubblico. Elisabetta Invernici e Alberto Oliva di Galleria&Friends hanno ideato delle passeggiate. Appuntamento sabato ore 15.00 e 17.00 all’interno del Cortile Corso San Gottardo, 26. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

