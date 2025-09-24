Borgo Ferrovia celebra San Francesco D' Assisi | il programma degli eventi

Giostre, luminarie, prodotti gastronomici locali, cabaret e musica. Tante le iniziative che animeranno i festeggiamenti in onore di San Francesco D'Assisi. Gli eventi si terranno a Borgo Ferrovia dal 3 al 5 ottobre 2025. . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

