Boraso torna libero dopo 14 mesi revocati i domiciliari all?ex assessore condannato per corruzione ma non potrà lasciare Venezia
VENEZIA - Renato Boraso torna in libertà. All'ex assessore di Venezia, che ha recentemente patteggiato una condanna a 3 anni e 10 mesi per corruzione nell'ambito dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: boraso - torna
Renato Boraso torna libero: revocati gli arresti domiciliari all'ex assessore dopo la condanna per corruzione
? Ritorna a Treviso, con un appuntamento speciale, “Cinema è Letteratura”, la rassegna che sosteniamo con il marchio Ascotrade Gruppo Hera! Protagonista è Chiara Francini che all’Auditorium Museo Chiesa di Santa Caterina, presenterà il libro “Le que - facebook.com Vai su Facebook
Palude Venezia, revocati i domiciliari a Boraso. E’ libero ma non può allontanarsi da Venezia; Renato Boraso torna libero: revocati gli arresti domiciliari all'ex assessore dopo la condanna per corruzione; Boraso, patteggiamento il 13 febbraio: ma non sarà subito libero. 3 anni e 10 mesi potrebbero non bastare per evitargli il carcere.
Renato Boraso torna libero: revocati gli arresti domiciliari all'ex assessore dopo la condanna per corruzione - All'ex assessore di Venezia, che ha recentemente patteggiato una condanna a 3 anni e 10 mesi per corruzione nell'ambito ... ilgazzettino.it scrive