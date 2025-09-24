Boom di iscrizioni alla Scuola Bonamici | registrato il tutto esaurito per molti corsi
Pisa, 24 settembre 2025 – A pochi giorni dall’apertura, la Scuola di Musica Bonamici è gremita di allievi di tutte le età e molti corsi sono già sold out. L'offerta formativa anche quest'anno si presenta molto ricca e variegata spaziando dalla musica colta al jazz, al pop, alla musica contemporanea, attraverso corsi professionali o amatoriali di ogni strumento musicale e livello e corsi con metodo Suzuki. La scuola è convenzionata con il Conservatorio Cherubini di Firenze e con il Mascagni di Livorno e, su richiesta, prepara gli allievi all’accesso ai corsi di laurea di primo e secondo livello di tutti gli istituti superiori di studi musicali italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: boom - iscrizioni
Università online: scandali ma iscrizioni boom, aumento del 51% rispetto a 2024, Multiversity primo ateneo italiano per numero di iscritti
Università online, iscrizioni boom, +51% rispetto a 2024, Multiversity primo ateneo italiano con 170 mila studenti, seguito dalla Sapienza (112 mila)
Università telematiche in crescita esponenziale: nel 2025 iscrizioni a +51%, studenti under 25 in aumento del 78%, boom di domanda per corsi di Intelligenza Artificiale
Prima settimana di MiniBasket e boom di iscrizioni!!! Due gruppi già pieni.....ma ci sono ancora dei posti ne gruppi 2018 e 2016/2017!!! 1,2,3....Casilino Olè!!! #acsdcasilino23 #newgen #minibasket - facebook.com Vai su Facebook
Medicina senza test ma con la soglia dei crediti: 18 entro sei mesi Boom di iscrizioni “rosa” il 70% degli aspiranti medici è donna Il ministero: attenti ai corsi-truffa Link in bio per leggere il giornale di oggi - X Vai su X
Boom di iscrizioni alla Scuola Bonamici: registrato il tutto esaurito per molti corsi.
Boom di iscrizioni alla Scuola Bonamici: registrato il tutto esaurito per molti corsi - Pisa, 24 settembre 2025 – A pochi giorni dall’apertura, la Scuola di Musica Bonamici è gremita di allievi di tutte ... Scrive lanazione.it
Scuola, iscrizioni al via. Boom di rischieste per gli istituti tecnici 4+2 - Nel giorno della partenza delle iscrizioni al prossimo anno scolastico – avvio che ha fatto registrare forti rallentamenti dovuti all’elevato numero di richiesta di accesso alla piattaforma Unica da ... Come scrive quotidiano.net