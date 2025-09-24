Pisa, 24 settembre 2025 – A pochi giorni dall’apertura, la Scuola di Musica Bonamici è gremita di allievi di tutte le età e molti corsi sono già sold out. L'offerta formativa anche quest'anno si presenta molto ricca e variegata spaziando dalla musica colta al jazz, al pop, alla musica contemporanea, attraverso corsi professionali o amatoriali di ogni strumento musicale e livello e corsi con metodo Suzuki. La scuola è convenzionata con il Conservatorio Cherubini di Firenze e con il Mascagni di Livorno e, su richiesta, prepara gli allievi all’accesso ai corsi di laurea di primo e secondo livello di tutti gli istituti superiori di studi musicali italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di iscrizioni alla Scuola Bonamici: registrato il tutto esaurito per molti corsi