Roma, 24 settembre 2025 – Anche per il 2025, è stato confermato il bonus tiroide, con il quale il governo intende aiutare le persone affette da patologie legate alla tiroide, destinando loro contributi economici al soddisfacimento di alcuni requisiti. Cos’è il bonus tiroide 2025. Si tratta di un sostegno economico destinato a chi soffre di patologie tiroidee invalidanti, ma questo contributo è rivolto solo ai cittadini che soddisfano determinati requisiti. Intanto, avviene tramite un assegno erogato mensilmente dall’ INPS, e che varia a seconda del grado della patologia. Se riconosciuto, essendo un assegno di invalidità civile, all’interessato spettano anche i vantaggi della Legge 104, fra cui i riposi giornalieri di 1 o 2 ore o la possibilità di usufruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus tiroide 2025: a chi spetta l’assegno dell’Inps

