Bonus mamme 2025 | confermato il contributo Cosa c' è da sapere

Anche per il 2025 il governo conferma il Bonus mamme, una misura economica pensata per sostenere le lavoratrici italiane con figli a carico. Il contributo, pari a 480 euro, sarà erogato una tantum nel mese di dicembre 2025 e rappresenta un importante strumento di sostegno per le famiglie, oltre che un incentivo alla natalità. A chi spetta il Bonus mamme 2025. Il bonus è riservato a donne lavoratrici, sia dipendenti, sia autonome o libere professioniste, con almeno due figli a carico. Per accedere al beneficio è necessario che il reddito annuo da lavoro non superi la soglia di 40.000 euro. Tuttavia, non tutte le categorie potranno usufruirne: le lavoratrici domestiche e le autonome in regime forfettario sono escluse dal beneficio, una scelta che ha già sollevato alcune critiche da parte dei sindacati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bonus mamme 2025: confermato il contributo. Cosa c'è da sapere

In questa notizia si parla di: bonus - mamme

Bonus mamme lavoratrici 2025: ecco a chi spetta, come richiederlo e cosa cambia

Bonus mamme 2025: fino a 480 euro anche per le autonome, ecco come richiederlo

Bonus mamme, il governo aumenta le risorse per le lavoratrici. E c’era chi diceva che Meloni non faceva niente per le donne…

COMUNICATO BONUS MAMME L'INPS ha chiarito l'applicazione del "Bonus mamme" previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e 2025. Sono previsti due benefici: 1. Esonero totale dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) fino a 3.000 - facebook.com Vai su Facebook

Bonus mamme lavoratrici 2025: quando arriva? https://scuolainforma.news/bonus-mamme-lavoratrici-2025-quando-arriva/… via @Scuolainforma - X Vai su X

Bonus Mamme 2025: quando arriva, a quanto ammonta e chi sono i destinatari: la guida; Bonus Mamme 2025: quando arriva, a quanto ammonta e chi sono i destinatari: la guida; Tutti i bonus per le mamme e per le famiglie nel 2025.

Bonus mamme 2025: confermato il contributo. Cosa c'è da sapere - In arrivo a dicembre 480 euro per lavoratrici con almeno due figli e reddito entro i 40. Secondo msn.com

Bonus Mamme 2025: requisiti, importo e come fare domanda - Il Bonus Mamme 2025 arriva a dicembre con 480€ per lavoratrici con almeno due figli. Si legge su catania.liveuniversity.it