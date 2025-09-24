Bonus famiglia Sicilia | scadenza domande 30 settembre 2025
Il Bonus famiglia Sicilia è un contributo regionale che riduce gli interessi sui prestiti per l’acquisto di beni durevoli. Possono accedere al beneficio i cittadini con ISEE fino a 30.000 euro, che abbiano attivato un finanziamento nel 2025. La domanda si presenta online entro il 30 settembre 2025, con possibilità di proroga per casi specifici. . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
