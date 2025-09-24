Bonny attaccante costretto a non prendere parte all’allenamento di oggi | ecco il motivo

La seduta di allenamento dell’ Inter di oggi – mercoledì 24 settembre – al BPER Training Centre di Appiano Gentile si è svolta in un’atmosfera generalmente positiva. La squadra ha proseguito senza particolari problemi la preparazione in vista della trasferta di sabato sera contro il Cagliari all’ Unipol Domus, con tutti tranne uno dei giocatori a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu. La sessione, infatti ha registrato un’unica, significativa assenza. Ange-Yoan Bonny non ha potuto prendere parte alla seduta di allenamento con i compagni. La ragione del forfait è un lieve colpo alla caviglia che ha reso necessario per lui un giorno di riposo completo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it