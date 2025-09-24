U na ragazza attraversa la città con passo deciso con un’attitudine che mescola l’irriverenza inglese del Britpop alla sensibilità tutta italiana. È questa l’istantanea, vibrante e piena di carattere, che emerge dalla passerella di Iceberg per la Primavera-Estate 2026. La collezione disegnata da James Long e presentata alla Milano Fashion Week è un dialogo aperto tra due culture, un guardaroba pensato per liberare, per giocare con i codici dello stile e creare un look che è pura espressione di sé, tra rigore sartoriale ed energia sportswear. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Il guardaroba urbano di Iceberg per la PE 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bomber in pelle, sneakers portate a mano e trench oversize: Iceberg a Milano trasforma la passerella in un gioco urbano di libertà e stile