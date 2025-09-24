Bombe sonore e gas urticanti Flotilla denuncia un altro attacco

La Global Sumud Flotilla ha denunciato "esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni" ad alcune sue navi in navigazione in acque internazionali vicino a Creta, in Grecia. Diverse barche della flotta umanitaria hanno segnalato "esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni". In un post sui social gli organizzatori hanno riferito di "almeno 13 esplosioni" che "sono state udite su e intorno a diverse imbarcazioni della flottiglia, con diffuse interruzioni delle comunicazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Bombe sonore e gas urticanti", Flotilla denuncia un altro attacco

In questa notizia si parla di: bombe - sonore

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera”

Bombe sonore contro la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Danni, ma nessun ferito

Bombe sonore contro le barche della Flotilla: colpita anche la ‘nostra’ Otaria. Non ci sono feriti

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera” - X Vai su X

24 settembre, ore 1:20 di notte. Siamo in procedura d’emergenza, i droni sono diventati aggressivi e hanno iniziato a rilasciare materiale urticante, bombe sonore e altro materiale infiammabile sulle nostre barche. Vi teniamo aggiornati, tenete alta l’attenzion - facebook.com Vai su Facebook

La Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni, danni alle vele; Sos nella notte dalla Flotilla: “Colpiti con ordigni in acque internazionali, barche danneggiate; Pioggia di droni su Global Sumud Flotilla, danni alle vele.

Flotilla denuncia un altro attacco. La parlamentare Avs: "Bombe sonore e gas urticanti" - La Global Sumud Flotilla ha denunciato "esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni" ad alcune sue navi ... Scrive iltempo.it

Droni, bombe sonore e spray urticanti: la Global sumud flotilla sotto attacco nella notte. “Non ci faremo intimidire” - Nella notte appena trascorsa la Global sumud flotilla è stata pesantemente attaccata da droni: ecco tutto quello che è successo. Secondo notizie.com