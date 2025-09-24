Bombe sonore contro le barche della Flotilla | colpita anche la ‘nostra’ Otaria Non ci sono feriti

Intorno alle 00.50 greche, nelle acque internazionali a sud della punta occidentale di Creta, alcuni ordigni sono esplosi sopra la barca Otaria su cui mi trovo e su almeno altre due imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che sono oltre 40 e viaggiano verso Gaza con aiuti umanitari. Si sentono altre esplosioni, la navigazione per ora prosegue. “Un drone volava sopra un’altra barca, ha puntato su di noi con una specie di lenza che penzolava, poi l’ha fatta esplodere”, dice chi era nel pozzetto. Nessun danno alle persone e nemmeno alle barche, almeno apparentemente. Il “nostro” è esploso circa all’altezza dell’albero, ha fatto anche una luce fissa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

