Bombe sonore contro le barche della Flotilla | colpita anche la ‘nostra’ Otaria Non ci sono feriti
Intorno alle 00.50 greche, nelle acque internazionali a sud della punta occidentale di Creta, alcuni ordigni sono esplosi sopra la barca Otaria su cui mi trovo e su almeno altre due imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che sono oltre 40 e viaggiano verso Gaza con aiuti umanitari. Si sentono altre esplosioni, la navigazione per ora prosegue. “Un drone volava sopra un’altra barca, ha puntato su di noi con una specie di lenza che penzolava, poi l’ha fatta esplodere”, dice chi era nel pozzetto. Nessun danno alle persone e nemmeno alle barche, almeno apparentemente. Il “nostro” è esploso circa all’altezza dell’albero, ha fatto anche una luce fissa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bombe - sonore
Guerra, raid di Israele contro Hamas a Doha. Qatar: Difenderemo sovranità; Tensione nel Mediterraneo, droni sorvolano le imbarcazioni della Flotilla.
Droni, mine e bombe plananti: la Nato prepara lo scudo per le guerre del futuro - La Nato accelera sull’innovazione con la Innovation Challenge: soluzioni rapide e modulari contro mine, bombe plananti e droni via fibra ottica. Secondo ilgiornale.it
Operatori nautici contro foto su assalto barche alla Maddalena - L'associazione Operatori Nautici NordEst Sardegna, che rappresenta un centinaio di operatori del settore tra Olbia e Santa Teresa di Gallura, contesta l'utilizzo di alcune foto apparse sulla stampa ... Segnala ansa.it