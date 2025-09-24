Bombe sonore contro la Flotilla | colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria Danni ma nessun ferito

Intorno alle 00.50 greche, nelle acque internazionali a sud della punta occidentale di Creta, alcuni ordigni sono esplosi sopra la barca Otaria su cui mi trovo e su almeno altre sei o sette imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che sono oltre 40 e viaggiano verso Gaza con aiuti umanitari. Colpita anche Morgana, sulla quale viaggiano la portavoce italiana Maria Elena Delia e i parlamentari Marco Croatti del M5S e Benedetta Scuderi di Avs: è stata danneggiata la randa e la vela principale. Si sentono altre esplosioni, la navigazione per ora prosegue. “Un drone volava sopra un’altra barca, ha puntato su di noi con una specie di lenza che penzolava, poi l’ha fatta esplodere”, dice chi era nel pozzetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bombe sonore contro la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Danni, ma nessun ferito

In questa notizia si parla di: bombe - sonore

Bombe sonore contro le barche della Flotilla: colpita anche la ‘nostra’ Otaria. Non ci sono feriti

Bombe sonore contro le barche della Flotilla: colpita anche la ‘nostra’ Otaria. Danni, ma nessun ferito

Bombe sonore contro le barche della Flotilla: colpita anche la ‘nostra’ Otaria. Non ci sono feriti; Flotilla denuncia attacchi: Esplosioni e droni, missione per Gaza continua; Israele, attacco a Doha contro leader di Hamas. Qatar: «Prenderemo misure necessarie alla nostra sicurezza». Meloni condanna.

Bombe sonore contro le barche della Flotilla: colpita anche la ‘nostra’ Otaria. Non ci sono feriti - 50 greche, nelle acque internazionali a sud della punta occidentale di Creta, alcuni ordigni sono esplosi sopra la barca Otaria su cui mi trovo e su almeno altre due imbarcazioni della ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Flotilla verso Gaza: “Drone 3 metri sopra di noi, ha sganciato una bomba”. Giovedì nuove navi da Siracusa - "Il drone si è fermato sopra di noi e ha sganciato quella che era chiaramente una bomba" hanno raccontato gli attivisti della Sumud flottilla ... Secondo fanpage.it