Bomba Milinkovic-Savic colpo scudetto | torna già a gennaio

E’ stato uno dei centrocampisti più forti della Serie A degli ultimi dieci anni. Milinkovic Savic è pronto a tornare: destinazione già scelta. Il campionato di Serie A ha perso uno dei suoi protagonisti più luminosi quando Sergej Milinkovic-Savic ha deciso di lasciare l’Italia per accettare la sfida dell’ Al-Hilal. Per otto anni, dal 2015 al 2023, il centrocampista serbo è stato la colonna portante della Lazio, il giocatore capace di incarnare forza fisica e qualità tecnica in egual misura. Arrivato dal Genk quasi in sordina, con il tempo si è trasformato in uno dei migliori centrocampisti del campionato, conquistando trofei e diventando idolo dei tifosi biancocelesti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

