Bomba d’acqua e la casa viene inondata la denuncia | Il pozzo non la raccoglie ma nessuno lo sistema VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre, una bomba d'acqua si è abbattuta sul territorio con le forti piogge che hanno interessato anche Spoltore. Breve durata, ma grande intensità e a Spoltore un'abitazione è stata letteralmente invasa da un fiume d'acqua. A denunciarlo è la proprietaria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: bomba - acqua

Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta

Caldo e poca acqua, media: "A Gaza la situazione è disperata" | "Israele ha lanciato una bomba illegale nella Striscia" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"

Strage di bambine in Texas, bomba d’acqua su un campo estivo femminile: 25 morte e 24 disperse

La Voce di Rovigo. . - Bomba d'acqua in Altopolesine - Emergenza a Badia Polesine e Trecenta, strade allagate, transpolesana impraticabile in alcuni punti, interventi dei pompieri in corso. Leggi l'articolo al link: https://shorturl.at/cn6bn #badi - facebook.com Vai su Facebook

#Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio - X Vai su X

Maltempo in Veneto bomba d’acqua con allagamenti e blackout | diversi comuni colpiti Evitate spostamenti; Bomba d’acqua su Firenze Sottopassi e strade chiuse Allagamenti e disagi in città; Bomba d’acqua nel Grossetano E temporali nel Senese | 60 millimetri di pioggia.

Gualdo Tadino, bomba carta in casa: arrestato - Per questa ragione il Nas di Perugia, assieme all'Arma locale, ha arrestato un trentenne di Gualdo Tadino, ... Si legge su ilmessaggero.it

Aveva una bomba carta in casa: arrestato - Una bomba carta fabbricata artigianalmente del peso di circa 640 grammi e circa 2 chilogrammi tra nitrato di potassio e zolfo sostanze che, una volta miscelate , possono produrre materiale esplodente. Lo riporta rainews.it