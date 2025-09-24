Bolzano introduce la tassa per i cani al seguito dei turisti | 1,50 euro al giorno

La provincia autonoma di Bolzano diventerà la prima in Italia a introdurre una tassa di soggiorno per i cani: a partire dal 2026, i turisti con animali al seguito dovranno versare 1,50 euro al giorno per ogni cane. Contestualmente, sarà reintrodotta anche la tassa annuale per i residenti proprietari di cani, abolita a livello statale nel 2008. L’importo previsto per i residenti sarà di circa 100 euro all’anno per animale, con due anni di esenzione per i cani il cui Dna sia già registrato. Il provvedimento, firmato dall’assessore provinciale Luis Walcher, mira a finanziare interventi specifici per la pulizia delle strade e la realizzazione di aree dedicate ai cani. 🔗 Leggi su Open.online

