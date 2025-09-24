Bolzano | in arrivo la tassa di soggiorno per i cani

Da quanto annunciato dal quotidiano Dolomiten, a Bolzano è in arrivo una tassa per i cani. Previsto nel nuovo disegno di legge dell’assessore altoatesino Luis Walcher, il provvedimento prevede non solo l’introduzione di una tassa di soggiorno per i “turisti a quattro zampe”, ma anche l’abolizione dell’esame del dna obbligatorio. IN ARRIVO UNA NUOVA TASSA . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: bolzano - arrivo

Meteo, temporali e grandine in arrivo: allerta a Milano, Torino, Genova, Trieste e Bolzano. Al Sud ancora caldo record, ma dal weekend cambia tutto

TANTISSIMI NUOVI AMIIBO IN ARRIVO NEI PROSSIMI MESI !!! INFO E PRENOTAZIONI DA GAME STORE! WWW.GAMESTOREBOLZANO.IT #bolzano #ecommerceitalia #shoppingonline #nintendoswitchlite #switch #switchlite #nintendoswitch #nintendoswit - facebook.com Vai su Facebook

Giornata di pioggia, a Bolzano e Merano traffico in tilt per l'arrivo in massa dei turisti. Sul tema interviene il sindaco di Bolzano, che propone la sua ricetta per gestire l’afflusso #ioseguoTgr @TgrRai - X Vai su X

Bolzano, arriva la tassa di soggiorno per i cani residenti e turisti: a quanto ammonta; Bolzano, in arrivo la tassa di soggiorno per i cani “turisti” e la tassa per quelli residenti; A Bolzano i cani come turisti: arriva la tassa di soggiorno.

A Bolzano i cani come turisti: arriva la tassa di soggiorno - I cani dei turisti saranno soggetti a una tassa di soggiorno e ce ne sarà anche una per i residenti. Segnala dilei.it

Tassa di soggiorno per i cani (residenti e non) a Bolzano. L’Enpa: “Animali trasformati in bancomat fiscali” - Bolzano dice addio al Dna obbligatorio dei cani e reintroduce la tassa annuale per i residenti e un’imposta di soggiorno di 1,50 euro al giorno per i ... fanpage.it scrive