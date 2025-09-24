Bologna riparte il viaggio Da Birmingham a Istanbul Europa League più di un sogno

Marchini E’ molto più di un viaggio. E’ qualcosa a metà tra il viaggio e un sogno. Forse, quello che si apre domani sera al Villa Park di Birmingham è semplicemente un viaggio nel sogno. Certo, non ci sarà la musichetta della Champions come un anno fa, ma l’emozione da Europa è una scarica fortissima di adrenalina che attraversa di nuovo il popolo del Bologna. E allora benvenuti in Europa League, la seconda competizione continentale più prestigiosa. Scusate se è poco. Un anno fa, i rossoblù varcavano le porte della casa dell’Aston Villa in punta di piedi, quasi con soggezione, con il cuore che scoppiava di felicità, la pancia piena di sentimenti e il telefono gonfio di foto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, riparte il viaggio. Da Birmingham a Istanbul. Europa League, più di un sogno

Aston Villa, squadra da principi. Sancho e Guessand per ripartire - In estate hanno salutato un paio di pezzi pregiati: in primis Duran, attaccante colombiano cercato nell’estate del 2024 dai rossoblù e passato nell’ultima finistra di mercato all’Al Nassr, e Ramsey, ... Scrive msn.com