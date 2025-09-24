Bologna nella tana dell’Aston Villa in Europa League Italiano | Inizia il tour de force che ci siamo guadagnati
Bologna, 24 settembre 2025 – Sapore d’Europa (League). Sette mesi dopo, Bologna di nuovo in viaggio in giro per il continente e subito in trasferta, al Villa Park di Birmingham, come lo scorso ottobre in Champions, nella tana dell’Aston Villa di Unai Emery. Sete di rivincita e anche di fare bene, con un anno di maturità in più sulle spalle, ma senza più il timore e l’etichetta di Cenerentola del torneo, coi mezzi giusti per togliersi delle soddisfazioni, anche all’interno di uno dei palcoscenici più affascinanti del calcio europeo. "Sarà un ambiente caldissimo e avremo davanti una squadra forte che l'anno scorso in Champions – ha raccontato Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky, alla vigilia del match in terra inglese –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
