Bologna il Comune chiede l’esclusione del team Israele dal Giro dell’Emilia | Non è una posizione contro gli atleti ma lo sport rappresenta valori opposti

L’assessora allo sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi ha chiesto che il team israeliano Premier Tech venga escluso dal Giro dell’Emilia in programma il prossimo 4 ottobre. «Siamo contrari alla partecipazione di una squadra israeliana al Giro dell’Emilia in un momento come questo, dove il governo di Israele si sta macchiando di gravi crimini contro la popolazione civile nella Striscia di Gaza», ha spiegato l’assessora. « Non è una posizione contro gli atleti, ma non possiamo accettare che una squadra legata a quello stesso governo possa prendere parte ad una manifestazione sportiva, che per sua natura rappresenta valori diametralmente opposti ». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bologna - comune

Polemica sulle pipe per fumare il crack, distribuite dal Comune di Bologna. Droga molto diffusa: “Pazienti dai 16 ai 66 anni”

Le aree verdi in città sono utili contro il caldo. Ma il progetto del comune di Bologna non funziona

Mense scolastiche a Bologna, il bando va deserto e il Comune lo proroga a Camst

SGB Comune di Bologna. . #SGB 22 settembre 2025 Bologna - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, pipe per il crack distribuite gratis dal Comune: è polemica https://ilsole24ore.com/art/bologna-pipe-il-crack-distribuite-gratis-comune-e-polemica-AH9W3RLC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=175631 - X Vai su X

Giro dell’Emilia il Comune di Bologna chiede l’esclusione del Team Israel; Bologna chiede l’esclusione del team Israel Premier Tech dal Giro dell’Emilia.

A Bologna c’è un Comune su un altro pianeta, si contraddice da solo e non ascolta quasi mai i cittadini: gli ultimi 3 casi - Bologna tra contraddizioni e scelte che ignorano i cittadini: dai danni della manifestazione pro Gaza alle mense halal e agli alberelli inutili, l’amministrazione comunale continua a non ascoltare la ... Come scrive gazzettadibologna.it

Bologna, le «zone rosse» sono un caso. Adesso Coalizione civica chiede lo stop alla proroga: «Sono contro i diritti» - A quasi un anno dall’istituzione della «zona rossa» nell’area della stazione di Bologna, dalla maggioranza in Comune si leva una secca bocciatura del provvedimento. Riporta corrieredibologna.corriere.it