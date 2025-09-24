Bologna finte gravidanze per non lavorare | ex dipendente del Sant’Orsola condannata a maxi risarcimento

Imolaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sola manciata di giorni lavorati nell’arco di circa nove anni grazie a due finte gravidanze e a numerosi certificati di malattia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

bologna finte gravidanze per non lavorare ex dipendente del sant8217orsola condannata a maxi risarcimento

© Imolaoggi.it - Bologna, finte gravidanze per non lavorare: ex dipendente del Sant’Orsola condannata a maxi risarcimento

In questa notizia si parla di: bologna - finte

Finte gravidanze per non lavorare: ex dipendente del Sant’Orsola condannata; Finte gravidanze per non lavorare 9 anni: ex dipendente del Sant’Orsola condannata a maxi risarcimento; Finte gravidanze e false malattie, la storia dell'operatrice sanitaria costretta a risarcire 130mila euro: «Ha lavorato 6 giorni in 9 anni.

bologna finte gravidanze lavorareLavorò 6 giorni in 9 anni con finte malattie e gravidanze. Risarcirà al Sant’Orsola 130mila euro - Era già stata condannata in sede penale per aver presentato 56 certificati attestanti finti ... bologna.repubblica.it scrive

bologna finte gravidanze lavorareFinte gravidanze per non lavorare 9 anni: ex dipendente del Sant’Orsola condannata a maxi risarcimento - La Corte dei Conti: “Dovrà dare al Policlinico di Bologna 130mila euro per danno patrimoniale e d’immagine”. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Finte Gravidanze Lavorare