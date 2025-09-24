Bollette raddoppiate nelle case popolari l’Unione Inquilini chiede conto ad Aler e Regione

Treviglio. Aumenti fino al 70% sul riscaldamento nelle case popolari e conguagli da centinaia di euro a famiglia. È quanto denuncia l’ Unione Inquilini, che segnala come le promesse di Aler Bergamo e Regione Lombardia di contenere i costi del riscaldamento siano rimaste in gran parte disattese. La situazione riguarda migliaia di famiglie sul territorio provinciale: solo a Treviglio sono oltre un migliaio gli alloggi coinvolti, mentre in tutta la provincia si parla di circa 8mila famiglie, tre quarti delle quali con sistemi di riscaldamento centralizzato. “Gli aumenti sulle spese di riscaldamento – spiega Giovanni Carenza dell’ Unione Inquilini di Milano – sono arrivati con i consuntivi e le spese condominiali relativi al 2022 e sono dovuti all’aumento del prezzo del gas causato dalla guerra in Ucraina, dal taglio delle forniture russe e dalla speculazione finanziaria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

