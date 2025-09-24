Bocciatura con 4 materie insufficienti | il Consiglio di Stato respinge il ricorso l’interesse dell’alunno non è solo passare l’anno

Il Consiglio di Stato ha confermato la bocciatura di uno studente con quattro insufficienze, respingendo il ricorso dei tutori. I giudici hanno sottolineato che l’interesse dell’alunno non coincide con la promozione automatica, ma con un percorso formativo coerente con le sue reali esigenze educative. La vicenda giudiziaria e il ricorso per la bocciatura respinto Con . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

