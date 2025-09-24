Boccadarno come una discarica Raccolte 5 tonnellate di rifiuti | Servono più controlli e sanzioni
di Gabriele Masiero PISA "Sensibilizzare le coscienze non basta, la pubblica amministrazione deve avere il coraggio di rinunciare a un po’ di consenso e sanzionare i comportamenti illegali perché le leggi ci sono ma devono essere applicate senza indugi. Anche a costo di piacere un po’ meno alla gente". Sergio Giovannini è l’Acchiapparifiuti. Da trent’anni si impegna per tenere pulite spiagge e strade del litorale pisano e livornese. Originario di Livorno vive da decenni a Tirrenia e ha ripulito centinaia di volte i nostri arenili invasi da rifiuti di ogni genere e di ogni taglia. Domenica scorsa era a Boccadarno e insieme al Lions club Pisa Host, alla Lega Navale e altri più di 180 volontari ha raccolto alla foce del fiume e in mare più di 5 tonnellate di rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: boccadarno - discarica
Boccadarno come una discarica. Raccolte 5 tonnellate di rifiuti: Servono più controlli e sanzioni.
Boccadarno come una discarica. Raccolte 5 tonnellate di rifiuti: "Servono più controlli e sanzioni" - L’iniziativa promossa domenica 21 settembre dall’Acchiapparifiuti Sergio Giovannini, con Comune di Pisa, Parco e varie associazioni: "Abbiamo trovato di tutto, non bastano gli interventi straordinari" ... Segnala lanazione.it
Spiaggia di Boccadarno: oltre 5 tonnellate di spazzatura rimosse in una mattinata - Una mattinata per riportare la spiaggia di Boccadarno, lato San Rossore, al suo stato naturale con la rimozione di tutta la spazzatura che nelle ultime ... Si legge su gonews.it