Boccadarno come una discarica Raccolte 5 tonnellate di rifiuti | Servono più controlli e sanzioni

di Gabriele Masiero PISA "Sensibilizzare le coscienze non basta, la pubblica amministrazione deve avere il coraggio di rinunciare a un po’ di consenso e sanzionare i comportamenti illegali perché le leggi ci sono ma devono essere applicate senza indugi. Anche a costo di piacere un po’ meno alla gente". Sergio Giovannini è l’Acchiapparifiuti. Da trent’anni si impegna per tenere pulite spiagge e strade del litorale pisano e livornese. Originario di Livorno vive da decenni a Tirrenia e ha ripulito centinaia di volte i nostri arenili invasi da rifiuti di ogni genere e di ogni taglia. Domenica scorsa era a Boccadarno e insieme al Lions club Pisa Host, alla Lega Navale e altri più di 180 volontari ha raccolto alla foce del fiume e in mare più di 5 tonnellate di rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

